Mundo Egito exige US$ 1 bilhão para liberar navio que bloqueou Canal de Suez O navio encalhou em 23 de março e foi removido em 29 de março

O Egito decidiu não liberar o navio cargueiro Ever Given até que uma multa de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões) seja paga como compensação pelos danos causados durante os seis dias em que a embarcação bloqueou o tráfego no Canal de Suez, uma das principais vias marítimas para escoamento de mercadorias e por onde passa 12% do comércio marítimo mundial. O navio e...