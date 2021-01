Mundo Eduardo Bolsonaro visita Casa Branca a convite da filha de Trump A ida do parlamentar à Casa Branca ocorre dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, realizou na segunda-feira (4) uma visita à Casa Branca, em Washington, a convite de Ivanka Trump. A ida do parlamentar à Casa Branca ocorre dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden -- e, portanto, do fim do mandato do pai de Ivanka, Donald Trump. A chegada do ...