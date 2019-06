Mundo Duas crianças brasileiras morrem em deslizamento de rota turística no Chile A responsabilidade do gestor turístico da área está sob apuração

Duas crianças brasileiras de 3 e 7 anos morreram nesta segunda-feira, 3, depois de serem atingidas por uma rocha no reservatório El Yeso, em San José de Maipo, a cerca de 60 quilômetros da capital chilena Santiago. De acordo com informações da polícia, no momento do acidente as duas meninas estavam uma área cujo acesso era proibido. A responsabilidade do ges...