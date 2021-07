Mundo Doses da Janssen doadas pelos EUA ao Brasil estavam aptas para uso e foram aprovadas pela Anvisa

Doses de vacinas da Janssen doadas pelos Estados Unidos ao Brasil não estão estragadas. Os imunizantes foram considerados seguros pelas autoridades sanitárias dos dois países, e a extensão do prazo de validade considerou a qualidade da vacina armazenada nas condições adequadas por até 4 meses e meio. Conteúdo verificado: Vídeo publicado no Instagram, no qual u...