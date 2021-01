Mundo Dos dois lados, remoção de Trump passa por estratégias Democratas prometem ir até o fim para afastar presidente, mas isso depende também de líderes republicanos, que olham para o futuro

Deputados e senadores democratas passaram os dois dias subsequentes à invasão do Capitólio, por apoiadores radicais do presidente republicano Donald Trump, discutindo e pressionando para o afastamento do mandatário. Trump deixa, de qualquer forma, o governo no dia 20, quando o democrata Joe Biden, eleito democraticamente pelas leis eleitorais americanas, assumirá a Casa...