Mundo Donald Trump aparece pela primeira vez em público usando máscara Presidente americano usou equipamento de proteção que se tornou objeto de disputa política em visita a um hospital

O presidente americano, Donald Trump, usou uma máscara em público pela primeira vez neste sábado, 11, cedendo à forte pressão para dar um exemplo de saúde pública enquanto a pandemia do novo coronavírus avança nos Estados Unidos. Trump apareceu com uma máscara preta ao caminhar pelos corredores do hospital militar Walter Reed, nos arredores de Washington, onde v...