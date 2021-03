Mundo Ditadura da Belarus condena repórter que desmentiu versão da polícia Jornalista afirmou que manifestante morto pelo regime não estava alcoolizado; médico que passou informação também recebeu pena de prisão

Por "criar um clima de desconfiança e incentivar violência" —ao publicar reportagem que desmentia versão da polícia—, uma jornalista do principal site da Belarus foi condenada nesta terça (2) a seis meses de prisão. Sua fonte, um médico, recebeu pena de dois anos, com adiamento. O caso começou em novembro do ano passado, quando um pintor de 31 anos, Roman Bondar...