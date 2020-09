Mundo Ditadura cassa licença de maior site jornalístico da Belarus; já são 70 bloqueados Ao menos 344 jornalistas foram detidos enquanto cobriram protestos contra o ditador Aleksandr Lukachenko, reeleito em pleito considerado fraudado, em 9 de agosto

A ditadura bielorrussa cassou por três meses o status de mídia do mais importante site noticioso independente do país, o Tut.by. A decisão é mais um passo na repressão aos veículos de notícias no país, que já resultou no bloqueio de mais de 70 sites informativos, segundo entidades de direitos civis. Ao menos 344 jornalistas foram detidos enquanto cobriram protes...