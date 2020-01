Mundo Disseminação do coronavírus entre humanos pode ter origem em sopa de morcegos Mais de 600 pessoas foram infectadas e 17 morreram

Uma sopa de morcego muito popular e consumida em Wuhan, na China, pode ter disseminado o coronavírus entre humanos e causado a morte de 17 pessoas e a infecção de mais de 600. Foi feita uma análise genética do patógeno, mas ainda não se sabe como o vírus se espalhou, a não ser por essa sopa. Depois da propagação do vírus, as imagens da iguaria viralizaram nas re...