Mundo Disparos de mísseis por Coreia do Sul e do Norte ampliam tensão de corrida armamentista Os lançamentos não representam uma ameaça imediata ao pessoal, ao território ou aos aliados dos EUA, informou o Comando Indo-Pacífico das Forças Armadas americanas

A Coreia do Sul e a Coreia do Norte protagonizaram, nesta quarta-feira (15), novos episódios da corrida armamentista na península. Os dois países têm desenvolvido armas mais sofisticadas enquanto os esforços para iniciar as negociações que podem diminuir as tensões têm se mostrado infrutíferos. Seul testou um míssil balístico lançado por submarino, tornando-se o prim...