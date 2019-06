Mundo Dias antes de se lançar à reeleição, Trump diz que mercado terá uma quebra caso ele perca Lançamento de sua campanha pela reeleição em 2020 acontecerá na próxima terça-feira, em comício em Orlando, na Flórida

O presidente americano, Donald Trump, voltou a enaltecer a economia do país neste sábado, dias antes do lançamento de sua campanha pela reeleição em 2020, que acontecerá na próxima terça-feira, em comício em Orlando, na Flórida. Segundo ele, caso outro candidato vença a disputa, haverá um "crash no mercado". "A Trump Economy está estabelecendo recordes, e tem um lo...