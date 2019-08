Mundo Diante de ameaça de impeachment, Brasil e Paraguai cancelam ata sobre compra de energia de Itaipu Pedido de anulação do acordo foi feito pelo governo paraguaio, após pressão e ameaça de deposição do presidente Mario Abdo Benítez

Brasil e Paraguai cancelaram nesta segunda-feira (1) a ata de um acordo entre os dois países, voltado para a compra de energia elétrica produzida pela Usina Hidrelétrica de Itaipu. O documento foi assinado pelo embaixador do Brasil no Paraguai, Carlos Simas Magalhães, e pelo embaixador paraguaio no Brasil, Federico González, em Assunção. Com essa medida, as áreas t...