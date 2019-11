Mundo Diamantes de valor incalculável são roubados em museu na Alemanha Pelo menos dois ladrões conseguiram entrar no Grünes Gewölbe (Abóbada Verde), em Dresden, de onde levaram três ornamentos com diamante e rubi; local possui uma das maiores coleções de joias antigas da Europa

Três ornamentos com diamante e rubi de valor incalculável foram roubadas nesta segunda-feira, 25, em um museu em Dresden, no leste da Alemanha, informou sua diretora, Marion Ackermann. Pelo menos dois ladrões conseguiram entrar no museu - cujo sistema de alarme deixou de funcionar após um transformador elétrico ser incendiado - pouco antes das 5h00 (1h00 em Brasíl...