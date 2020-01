Mundo Dezenas de milhares se reúnem na capital do Irã e exigem vingança contra EUA após morte de general Qassim Suleimani era herói nacional

A morte do general iraniano Qassim Suleimani causa forte reação na sociedade iraniana. Nesta sexta-feira (3), dezenas de milhares estão reunidos na capital, Teerã, protestando e exigindo vingança contra os EUA. Também haveria mobilizações em outras cidades do iranianas. A informação é da CNN internacional. Tens of thousands of people are rallying on the s...