Mundo Detenções na fronteira dos EUA com o México batem recorde neste ano Agentes americanos detiveram mais de 1,7 milhão de migrantes na fronteira. Durante 2021 e 2020, as detenções foram, em média, de 540 mil imigrantes

Agentes americanos detiveram mais de 1,7 milhão de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México durante o ano fiscal de 2021, encerrado em setembro. A cifra é a mais alta já registrada, de acordo com dados do Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras (CBP, na sigla em inglês) obtidos pelo jornal The Washington Post. As travessias ilegais cresceram no per...