Mundo Desabamento em sala de aula mata sete estudantes no Quênia Diretor da escola acredita que o desabamento foi devido a construção de um cano de esgoto

Pelo menos sete estudantes morreram na manhã desta segunda-feira (23) após o desmoronamento da sala de aula de uma escola em Nairobi, no Quénia, segundo informaram as autoridades locais. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Até agora, podemos confirmar que sete estudantes morreram e 57 ficaram feridos", confirmou o gerente de Relações Públicas e Comu...