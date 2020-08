Mundo Desabamento de restaurante na China mata 29 pessoas 28 pessoas ficaram feridas. Resgate já foi concluído

O desabamento de um restaurante na cidade de Chenzhuang, na China, matou 29 pessoas. Outras 28 ficaram feridas. O acidente foi na noite deste sábado (29). Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, comemorava-se 1 aniversário no estabelecimento chamado Juxian no momento do desabamento. Dos 28 feridos pelo desastre, 7 ficaram em estado grave. Outros 21 estão co...