Mundo Derrota em prévia para candidato de Cristina Kirchner complica reeleição de Macri Em meio a acordo com FMI e crise econômica provocada pela alta inflação, Alberto Fernández, escolhido por Cristina como cabeça de chapa, obtém 15 pontos de vantagem para o presidente

O candidato kirchnerista à presidência da Argentina, Alberto Fernández, obteve neste domingo,11, 47% dos votos nas primárias para a eleição de outubro, com uma vantagem de 15 pontos para o presidente Mauricio Macri. Com as candidaturas definidas por consenso, as prévias no país tornaram-se um termômetro da disputa presidencial. Assim, o prognóstico para a reeleição d...