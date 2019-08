Mundo Derrota de Macri na Argentina é o assunto mais comentado no Twitter brasileiro No Brasil, o deputado federal brasileiro José Guimarães (PT-CE) comentou que o presidente Jair Bolsonaro ajudou a construir a derrota de Macri

O nome do presidente da Argentina, Mauricio Macri, foi o termo mais utilizado no Twitter brasileiro na manhã desta segunda-feira, 12, após o atual mandatário do país vizinho ser derrotado nas eleições primárias com larga diferença para o candidato peronista Alberto Fernández, que tem como companheira de chapa a ex-presidente Cristina Kirchner. As primárias argentinas s...