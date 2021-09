Mundo Deputados democratas tentam bloquear status do Brasil como aliado extra-Otan dos EUA Congressistas democratas têm criticado a política ambiental de Bolsonaro e buscam, em emenda, vetar o uso de recursos benéficos anunciado em 2019

Deputados do Partido Democrata apresentaram uma emenda ao orçamento de Defesa dos Estados Unidos que proíbe o governo americano de usar recursos públicos para beneficiar o Brasil em decorrência do status do país de aliado prioritário extra-Otan. Esse mecanismo foi concedido ao país em julho de 2019 pelo então presidente americano, Donald Trump, alinhado ao brasil...