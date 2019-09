Mundo Deputado abandona Partido Conservador e Boris Johnson perde maioria no Parlamento Philip Lee deixou a bancada governista enquanto o premiê discursava na Casa

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, perdeu a maioria no Parlamento do Reino Unido enquanto ele discursava para os deputados sobre seus planos para o Brexit nesta terça-feira, 3. Enquanto Johnson discursava, o deputado Philip Lee deixou a bancada do Partido Conservador, cruzou o salão e se sentou ao lado dos liberais democratas. A coalizão governista, formada pel...