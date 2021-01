Mundo Democratas pedem saída de Trump Presidente da Câmara estaria disposta a abrir processo de impeachment, mas remoção pela 25ª emenda é preferida

Após a invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump na quarta (6), os principais líderes democratas no Congresso pediram abertamente que o presidente seja removido do cargo. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que Trump cometeu um ato de sedição, ao estimular os protestos e defendeu que ele seja tirado do poder imediatamente, por meio da 25ª emenda constitucio...