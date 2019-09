Mundo Democratas dão primeiro passo no processo de impeachment de Trump Caso o inquérito seja levado adiante, afastamento do presidente depende da aprovação do Senado, onde o Partido Republicano detém maioria

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, concordou em dar o primeiro passo para o impeachment do presidente americano Donald Trump, informou o jornal Washington Post nesta terça-feira (24). Segundo fontes do partido de oposição, ela abrirá uma investigação formal para determinar se Trump pode ser afastado do cargo. Caso o inquérito seja l...