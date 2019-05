Mundo Decisão de Maduro de reabrir fronteira é inteligente, diz Bolsonaro Ligação entre Brasil e Venezuela estava fechada há três meses

O presidente Jair Bolsonaro elogiou, nesta sexta-feira (10) em Foz do Iguaçu, a decisão do governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, de reabrir as fronteiras do país com o Brasil. "É uma medida inteligente da parte dele. Agora parece que a energia elétrica também vai ser restabelecida. Nos ajuda, mas não nos deixa longe de buscar a construção da ligação Manaus Boa ...