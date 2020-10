Mundo Debate antes da eleição foi mais controlado

Donald Trump e Joe Biden se enfrentaram na noite da quinta-feira (22) no segundo e último debate antes da eleição, num duelo menos agressivo e mais controlado do que o primeiro encontro, no fim de setembro, mas que não deixou de ser marcado por ataques pessoais e críticas duras entre os dois candidatos.Após um primeiro debate caótico, lembrado pela agressividade e inte...