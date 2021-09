Os bombeiros responsáveis pelos trabalhos na ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, após o vulcão Cumbre Vieja entrar em erupção no domingo (19), divulgaram nesta segunda-feira, 20, mais imagens do avanço da lava pela cidade. O vulcão expeliu grandes colunas de fumaça, cinzas e lava, de acordo com as primeiras imagens transmitidas ao vivo pela televisão pública espanhola por volta das 16h30 (11h30 no horário de Brasília).

O presidente regional das Canárias, Ángel Víctor Torres, afirmou que foi uma sorte a erupção ter acontecido em uma área despovoada na ilha de 80 mil habitantes. O governo local, que tinha começado a evacuar antecipadamente pessoas doentes nas áreas habitadas próximas ao vulcão, enviou um comunicado para que os moradores redobrem as precauções e se mantenham longe da área e das estradas. Cinco abrigos estão recebendo a população local, e soldados foram deslocados para ajudar na operação.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, viajará neste domingo para a ilha de La Palma, anunciou seu gabinete.

Segundo comunicado do serviço de imprensa do governo espanhol, Sánchez adiou a viagem prevista para Nova York, para participar da Assembleia Geral da ONU, "e se deslocará nesta mesma tarde às Canárias para acompanhar a evolução dos acontecimentos.

Nível de alerta Cumbre Vieja

O Cumbre Vieja ficou em alto nível de alerta por uma semana devido ao aumento da atividade sísmica na ilha. Desde sábado, o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias registrou vários milhares de terremotos de baixa intensidade, de magnitude até 4, na área do vulcão.

A erupção começou na área de Cabeza de Vaca, em El Paso, informou o governo local da ilha.