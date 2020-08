Mundo Cristo Redentor é iluminado com as cores do Líbano em homenagem às vítimas da explosão em Beirute Iniciativa aconteceu na noite desta quinta-feira, com participação do padre Omar, que fez uma oração junto com o cônsul geral do Líbano no Rio de Janeiro

O monumento ao Cristo Redentor, no Rio, recebeu na noite de quinta-feira, 7, uma projeção da bandeira do Líbano em homenagem às vítimas da trágica explosão que aconteceu na zona portuária de Beirute, a capital do país, na terça-feira, e que já deixou 145 mortos, 5 mil feridos e 300 mil desabrigados. No alto do Corcovado iluminado, o reitor do Santuário Cristo Redent...