Mundo Crise climática domina cúpula do G20 financeiro em Veneza Ministros defenderam taxação sobre emissões de carbono

Discussões sobre a crise climática dominaram a cúpula dos ministros da Economia e presidentes de bancos centrais do G20 em Veneza, na Itália, nesta sexta-feira (9). Já de olho na recuperação pós-pandemia, os representantes do grupo alertaram para a importância de "descarbonizar" a economia, tema que encobriu até o histórico acordo de 130 países para c...