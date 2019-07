Mundo Criança brasileira de 2 anos desaparece em rio na fronteira de EUA e México A mãe foi presa pelas autoridades americanas na segunda-feira assim que cruzou o Rio Grande e relatou que sua bebê havia desaparecida; equipes americanas e mexicanas participam da operação de busca

Uma criança brasileira de dois anos desapareceu esta semana no Rio Grande, na fronteira dos Estados Unidos com o México, quando a mãe - uma cidadã haitiana - tentava entrar ilegalmente no território americano. A mulher, cujo nome não foi revelado, foi presa pelas autoridades americanas na segunda-feira, 1º, assim que cruzou a fronteira. No momento em que foi detida...