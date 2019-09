Mundo Crítica de Bolsonaro a Bachelet em dia de visita de chanceler causa mal-estar no governo chileno Chancelaria negocia com Piñera resposta sobre ataques à ex-presidente e seu pai, vítima da ditadura Pinochet

Caiu muito mal nos círculos diplomáticos chilenos a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a ex-presidente Michelle Bachelet e seu pai, Alberto Bachelet, torturado e morto pela ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). O governo do Chile deve responder oficialmente em nota ainda nesta quarta-feira, 4, as d...