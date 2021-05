Mundo Covid explode no Paraguai e sistema de saúde entra em colapso Antes exemplo de controle da pandemia, país vive caos com disseminação de variante brasileira e fim de restrições

Com o pai e a mãe precisando ser internados por um agravamento da Covid-19, Wilson Campusano e sua irmã conseguiram, com muito custo, uma vaga para o casal em um hospital do convênio. Mas todo o resto teve que vir da renda da família: a maca em que eles estão deitados, medicamentos, álcool para desinfetar as mãos, máscaras, refeições e até um aparelho usado com o cilindro d...