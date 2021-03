Mundo Covid-19: Reino Unido aplicará dose extra de vacina por causa de variantes Pessoas com 70 anos ou mais terão prioridade, assim como profissionais de saúde. Aplicação deve começar em setembro

O Reino Unido planeja aplicar uma dose extra da vacina contra covid-19 em parte da população a partir de setembro. A ideia é que ela seja aplicada em pessoas com mais de 70 anos e em profissionais de saúde para protegê-los de novas variantes do novo coronavírus. Em entrevista ao The Telegraph (para assinantes), o secretário de Estado de Vacinação, Nadhim...