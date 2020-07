Mundo Covid-19 pode causar danos cerebrais, alerta estudo britânico Os neurologistas analisaram 43 pacientes, nos quais foi observado inflamação do sistema nervoso central, delírio ou psicose, AVCs e problemas nos nervos periféricos

Neurologistas britânicos dizem que novo coronavírus pode deixar graves sequelas no cérebro, gerando delírios, derrames e inflamações. Eles podem aparecer mesmo em casos leves e se manifestar apenas bem mais tarde. Diversos estudos já haviam indicado que o Sars-Cov-2 ataca não apenas o pulmão e as vias respiratórias, mas também outros órgãos do corpo humano, incluindo o...