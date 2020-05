Mundo Covid-19: Já são quase 6 milhões de casos confirmados de coronavírus no mundo Ao todo são 5,97 milhões de pessoas doentes, com 365.796 mortes e mais de 2,5 milhões de curados. Os EUA continuam com o maior número de casos e mortes

Os casos de infecção pelo o novo coronavírus se aproximam de seis milhões no mundo inteiro, de acordo com a última atualização do painel com curadoria da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ao todo são 5,97 milhões de pessoas doentes, com 365.796 mortes e mais de 2,5 milhões de curados. Os EUA continuam com o maior número de casos e mortes, 1,75 milhão e 10...