Mundo Corpo encontrado em jardim de Londres pode ter caído de avião que decolou na África "Uma bolsa, água e comida foram encontrados no compartimento do trem de pouso", explicou a polícia inglesa

O corpo de um suposto passageiro clandestino de um avião caiu no quintal de uma casa em Clapham, em Londres, e causou comoção no bairro nesse domingo, 30. O homem estaria viajando ilegalmente no compartimento do trem de pouso de um voo da Kenya Airways que seguia para o aeroporto londrino de Heathrow. A vítima caiu no jardim...