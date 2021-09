Mundo Corpo de brasileira é encontrado perto da fronteira do México com EUA O corpo de Lenilda dos Santos foi encontrado perto do cruzamento das rodovias Castaneda e Hondale, próximo ao Aerostat

O corpo de uma brasileira de 49 anos foi encontrado ontem durante uma patrulha de agentes norte-americanos em uma área desértica no Novo México, nos Estados Unidos. "Esta é uma das situações mais tristes que já vi", disse o xerife do condado de Luna, Michael Brown. O corpo de Lenilda dos Santos foi encontrado perto do cruzamento das rodovias Castaneda e Hond...