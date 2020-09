Mundo Corpo é encontrado em lago da residência do Príncipe William e Kate Middleton A polícia disse ao tabloide Daily Mail que a morte não é considerada um homicídio, mas que as investigações sobre o caso seguem em andamento

Um corpo de uma mulher foi encontrado em lago do Palácio de Kensington, em Londres, residência oficial do Príncipe William e de Kate Middleton, duquesa de Cambridge. Segundo o tabloide The Sun, a rainha Elizabeth 2ª estava no palácio junto com William, Kate e os netos quando o corpo foi encontrado, no dia 29 de agosto. A polícia ainda não confirmou a identidad...