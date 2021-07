Mundo Coronavac tem 86,3% de efetividade contra mortes por Covid-19 no Chile, diz estudo As informações são de artigo publicado na revista científica The New England Journal of Medicine

Um estudo publicado nesta quarta-feira (7) mostrou que a vacina Coronavac teve 86,3% de eficácia na prevenção de mortes causadas pela Covid-19 no Chile. As informações são de artigo publicado na revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM), uma das mais importantes da área médica. O estudo também constatou que entre as pessoas que haviam recebido as dua...