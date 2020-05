Mundo Coreia do Sul alerta para segunda onda do novo coronavírus com 34 novos casos País voltou para a defensiva, com ordem de fechamento a bares e casas noturnas da capital Seul

A Coreia do Sul, que havia conseguido reprimir a disseminação do novo coronavírus, está de volta à defensiva, com ordem de fechamento a bares e casas noturnas da capital Seul, após o país registrar o maior aumento diário de casos em um mês. A Coreia do Sul registrou 34 casos adicionais do novo coronavírus neste domingo, em uma série de infecções ligadas a frequenta...