Mundo Coreia do Norte teria executado negociador após cúpula com EUA Kim Jong-un teria ordenado a execução do negociador em março, poucas semanas depois do encontro com o republicano, por considerá-lo responsável pelo fracasso da reunião

A Coreia do Norte teria executado o diplomata responsável pelas negociações para a segunda cúpula entre o ditador Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kim Hyok-chol, informou nesta sexta-feira (31) o jornal sul-coreano "Chosun". De acordo com a publicação, citando fontes locais, Kim teria ordenado a execução do negociador em mar...