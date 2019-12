Mundo Coreia do Norte realiza testes de mísseis de longo alcance Kim Dong-yub, analista do Instituto de Estudos do Extremo Oriente de Seul, disse que o país provavelmente testou pela primeira vez um motor a combustível sólido para um míssil balístico intercontinental

A Coreia do Norte anunciou neste domingo que realizou um "teste muito importante" em sua base de lançamento de foguetes de longo alcance que, segundo informações, foi reconstruído depois de desmontado parcialmente no início das negociações com os Estados Unidos para diminuir seu arsenal nuclear, no ano passado. O anúncio ocorre em meio a perspectivas sombrias pa...