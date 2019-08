Mundo Coreia do Norte lança projéteis e encerra negociações de paz com Coreia do Sul Pyongyang se irritou com exercícios militares de Seul com EUA

A Coreia do Norte disparou dois "projéteis não identificados" ao mar nesta sexta-feira (16) e anunciou o fim das negociações de paz com a Coreia do Sul. De acordo com as autoridades de Seul, os projéteis foram disparados da região de Tongchon, na província de Kangwon, em direção ao Mar do Leste, também chamado de Mar do Japão. O líder norte-coreano, Kim Jong-un...