Mundo Coreia do Norte gastou mais de meio milhão de dólares em cavalos russos Segundo dados aduaneiros, país asiático pagou US$ 75.509,00 na última compra, realizada em 2019

Após Kim Jong-un ser filmado cavalgando em um garanhão branco na neve no ano passado, a Coreia do Norte comprou 12 cavalos puro-sangue da Rússia, de acordo com dados aduaneiros do país governado por Vladimir Putin. A compra teria custado US$ 75.509,00. A compra do ano passado é a maior desde 2015, quando a Coreia do Norte comprou 61 cavalos pelo preço de US$ 192.20...