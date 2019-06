Mundo Coreia do Norte diz que oferta de Trump de reunião com Kim é 'muito interessante' O primeiro vice-ministro de Relações Exteriores do país asiático, Choe Son Hui, afirmou neste sábado que a reunião, se realizada, servirá como "outra ocasião significativa para aprofundar ainda mais as relações pessoais entre os dois"

A Coreia do Norte disse que a oferta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na Zona Desmilitarizada Coreana é uma "sugestão muito interessante". O primeiro vice-ministro de Relações Exteriores do país asiático, Choe Son Hui, afirmou neste sábado que a reunião, se realizada, servirá como "outra ocasião significativa p...