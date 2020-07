Mundo Coreia do Norte declara 'alerta máximo' após caso suspeito de Covid-19 Kim Jong-un colocou a cidade de Kaesong em lockdown

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou "alerta máximo" no país após a identificação de um "caso suspeito" do coronavírus Sars-CoV-2. Oficialmente, a nação asiática não teve nenhuma pessoa infectada na pandemia, apesar de fazer fronteira terrestre com a China, marco zero da crise, mas o regime vigente em Pyongyang não permite a verificação das inform...