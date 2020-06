Mundo Coreia do Norte anuncia que cortará as linhas diretas com a Coreia do Sul Esse é um dos primeiros passos para fechar todos os meios de contato com Seul, informou a agência de notícias estatal KCNA

A Coreia do Norte disse nesta segunda-feira, 8, que cortará as linhas diretas com a Coreia do Sul, dando um primeiro passo para fechar todos os meios de contato com Seul, informou a agência de notícias estatal KCNA. Por vários dias, a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul, ameaçando fechar um escritório de ligação inter-coreano e outros...