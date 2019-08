Mundo Contraofensiva a suspensão do Parlamento no Reino Unido sofre revés legal O Tribunal de Sessões em Edimburgo se recusou nesta sexta-feira a adotar ação legal imediata para evitar que Johnson suspenda o Parlamento por várias semanas

O primeiro desafio legal à suspensão do Parlamento do Reino Unido pelo governo do primeiro-ministro Boris Johnson foi postergado por uma corte escocesa. O Tribunal de Sessões em Edimburgo se recusou nesta sexta-feira a adotar ação legal imediata para evitar que Johnson suspenda o Parlamento por várias semanas durante parte do período antes da data-limite do Brexit d...