Mundo Contra variantes, Alemanha também barra entrada de quem esteve no Brasil Medida vale a partir deste sábado e inclui quem esteve no Reino Unido, em Portugal e na África do Sul

Depois do Reino Unido, de Portugal e da Colômbia, a Alemanha também está fechando suas portas a viajantes que chegam do Brasil, para tentar conter a entrada de variantes mais contagiosas do coronavírus. A restrição, que entra em vigor neste sábado (29) e vale até 17 de fevereiro, também atinge passageiros de outros locais em que há variantes em grande circulação, como o...