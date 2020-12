Mundo Contra mutação do coronavírus, veto a voos do Reino Unido dispara no mundo Os vetos vieram dois dias após o governo britânico endurecer o lockdown na capital e em outras cidades, para tentar conter uma mutação do coronavírus

Uma série de nações anunciou nesta segunda-feira (21) que vai passar a bloquear a entrada de viajantes oriundos do Reino Unido, aumentando o isolamento de Londres e deixando o país à beira do caos a apenas dez dias do brexit. Os vetos vieram dois dias após o governo britânico endurecer o lockdown na capital e em outras cidades, para tentar conter uma mutação do cor...