Mundo Conselho Guardião do Irã diz que apreensão de navio britânico é ato 'recíproco' Apreensão aconteceu em resposta ao papel do Reino Unido no confisco de um 'superpetroleiro' iraniano duas semanas atrás

Um poderoso conselho no Irã disse neste sábado que a apreensão de um navio petroleiro britânico no estratégico Estreito de Ormuz ocorreu em resposta ao papel do Reino Unido no confisco de um 'superpetroleiro' iraniano duas semanas atrás. Porta-voz do Conselho Guardião do Irã, Abbas Ali Kadkhodaei, foi citado na agência de notícias semioficial Fars dizendo que "a regr...